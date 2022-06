Diversi sono i movimenti che attendono il Napoli in sede di calciomercato, non ufficialmente iniziato ma che ha visto già protagonista il club azzurro con le primissime operazioni di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera.

Novità potrebbero esserci anche a centrocampo, dopo il riscatto dal Fulham di Frank Zambo Anguissa. Tra i calciatori in bilico c’è Piotr Zielinski, che stasera con la sua Polonia ha battuto il Galles per 2-1.

Piotr Zielinski (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP) (Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

Proprio di lui, il giornalista di Sky Massimo Ugolini si è soffermato nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato:

“Se arriva un’offerta importante per Zielinski, e i sondaggi ci sono stati, quest’ultimo potrebbe partire. Si parla molto di Fabian, ma può andar via Zielinski e a quel punto potrebbe cambiare anche l’offerta per lo spagnolo”.

Diversi sono i nomi accostati anche in entrata, tra cui anche Matthias Svanberg del Bologna. A tal proposito, il giornalista sostiene: “Non credo che arriverà lui, anche se il Napoli aveva già mostrato interesse in passato”.