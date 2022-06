Addio Zielinski? Il Napoli studia l’alternativa: possibile mossa per il centrocampo

Uno tra i candidati all’addio al Napoli, sembrerebbe essere Piotr Zielinski. Le sue prestazioni in questo finale di stagione sono state deludenti, tanto da rendere in bilico la sua conferma in vista del prossimo campionato.

Prima di privarsene, però, il Napoli valuterà le varie alternative per una sua ipotetica sostituzione. Tra i probabili addii non c’è solo quello del polacco, ma anche il nome di Fabian Ruiz è in lista di sbarco a causa del contratto che si avvicina alla scadenza. L’attuale accordo lega lo spagnolo al Napoli fino al 2023 e al momento un’intesa di rinnovo pare essere del tutto lontana.

Le due parti non riescono a trovare una nota d’equilibrio, tanto che le offerte provenienti dalla Spagna sembrano essere abbastanza valide. Ma con una probabile uscita di Zielinski, lo scenario per Fabian Ruiz cambierebbe del tutto la sua trama.

Piotr Zielinski, Napoli-Milan (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Addio Zielinski, il Napoli si prepara all’evenienza: le mosse di mercato

Il Napoli, infatti, inizia a studiare le probabili mosse mettendo sul piatto della bilancia i due addii importanti a centrocampo. La società campana, con la qualificazione in Champions League e un buon campionato disputato, non può permettersi di abbassare l’asticella perdendo due leader del centrocampo.

Così facendo il Napoli valuta attentamente le due vicende, scegliendo di alzare ulteriormente l’offerta allo spagnolo in caso di addio di Piotr Zielinski. Se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile per il polacco, la società campana accetterebbe volentieri puntando poi sulla permanenza dell’ex Betis. Questo quanto riportato da Sky Sport.