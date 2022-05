Calciomercato Napoli, si allontana Gollini: vicino lo scambio con un altro club di Serie A

Continuano a non essere chiare le strategie del Napoli per la porta azzurra. Il futuro di Ospina e Meret non è stato ancora definito: il primo vedrà il suo contratto scadere fra pochi giorni ma non si possono escludere colpi di scena su un suo rinnovo, mentre invece il secondo potrà liberarsi a parametro 0 l’anno prossimo ed è disposto a restare solo a patto di avere garanzie sulla sua titolarità.

In questa incerta situazione, il ds Giuntoli continua a guardarsi in giro in cerca di profili in grado di rimpiazzare almeno uno dei due portieri dato che sembra improbabile una permanenza di entrambi.

Foto: Getty Images- Pierluigi Gollini

Gollini si allontana: Atalanta e Fiorentina lavorano allo scambio

Fra i portieri accostati al Napoli di recente, si è parlato anche di Pierluigi Gollini, tornato all’Atalanta dopo un anno in prestito al Tottenham dove ha trovato poco spazio.

Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, però, il futuro di Gollini non dovrebbe essere a Napoli: su di lui sembra essersi inserita con grande forza la Fiorentina. Il club toscano punta su uno scambio con un altro giocatore tornato alla base da un prestito, cioè Christian Kouamè, tornato a Firenze dopo un anno passato all’Anderlecht.

I due club stanno lavorando per chiudere lo scambio a titolo definitivo e per riuscire ad avere la fumata bianca il prima possibile.