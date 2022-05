Pepe Reina annuncia a sorpresa il suo futuro: sul ritiro!

L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, potrebbe dire presto addio al calcio giocato. Ad annunciarlo è lo stesso estremo difensore, oggi, della Lazio, in un’intervista rilasciata a Diario de Mallorca.

“Credo che giocherò per un altro anno, che è quello che mi è rimasto di contratto”, ha annunciato il portiere spagnolo. “Penso sarà l’ultimo, il ventiquattresimo da professionista. Chiuderò così. Certo, nel calcio non si può mai sapere, ma in linea di massima l’idea è quella. Poi, voglio provare a fare l’allenatore e il corso inizierà a settembre del prossimo anno. I tempi sono quelli giusti”.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sulla stagione appena conclusa: “Quest’anno è andata bene, abbiamo raggiunto l’obiettivo Europa che ci eravamo prefissati a inizio stagione con una giornata di anticipo. La Serie A è molto competitiva, siamo stati in lotta con tante squadre”.