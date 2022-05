Striscione del Milan contro l’Inter, Alvino spiazza tutti: “È bellissimo”

I festeggiamenti del Milan per il 19° scudetto vinto non tendono a finire. La squadra rossonera, nella giornata di ieri, ha festeggiato con il consueto bus scoperto che ha fatto il giro della città di Milano.

I giocatori rossoneri non hanno perso occasione per prendere in giro i cugini interisti, arrivati a -2 in classifica. Qualche sfottò si è tramutato in offesa ed è scoppiata la polemica.

Festeggiamenti Milan (Photo by PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty Images)

Il gesto che ha scatenato la maggior parte delle polemiche è stato lo striscione esposto da alcuni giocatori sopra il bus. Lo striscione recita “La Coppa Italia mettila nel c*lo” in riferimento alla Coppa vinta dall’Inter contro la Juventus.

A sorpresa, però, da Napoli, è arrivato un messaggio controcorrente: il giornalista Carlo Alvino ha voluto condannare le polemiche e ha definito “Bellissimo” lo striscione.

Queste le parole del suo tweet: “Posso entrare in una polemica dove nessuno mi accuserà di essere di parte? Lo striscione mostrato dai calciatori milanisti è bellissimo. È sano sfottò ed è anche un segno di appartenenza. Basta con questo politicamente corretto. I problemi del calcio italiano sono ben altri!”