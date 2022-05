Chi si è qualificato alla Champions League 2022/2023? In che fascia sono le varie squadre? Tutte le notizie sulla prossima edizione della massima competizione per club.

Oggi si sono chiuse le ultime due corse al titolo dei top campionati europei, ovvero quelle di Serie A e Premier League. Milan e Manchester City hanno potuto dare il via ai festeggiamenti, per la disperazione di Inter e Liverpool.

Per tutti, a parte proprio i Reds, il Real, la Roma e il Feyenoord, impegnate nelle finali europee ancora da disputare, è arrivato il momento di pensare alla prossima stagione. Per le migliori squadre europee vuol dire anche cominciare a pensare alla Champions League del prossimo anno. Scopriamo a quali squadre spetterà questo privilegio.

Champions League, la prima fascia

Per sorteggiare i gironi della Champions League 2022/2023 la UEFA si rifarà al solito sistema della fasce. Le vincitrici dei maggiori campionati europei occuperanno la prima fascia, assieme all’Eintracht Francoforte, vincitore dell’Europa League. Si tratta di Milan, Manchester City, Real Madrid, Porto, Bayern Monaco e PSG. Il Liverpool potrebbe guadagnarsi un posto in prima fascia vincendo la finale contro i Blancos di sabato prossimo. Tutto ciò sarebbe a scapito dell’Ajax, campione in Eredivisie.

(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La situazione delle italiane

La sconfitta subita dai cugini rossoneri punge doppio per l’Inter. I neroazzurri saranno infatti in terza fascia, assieme al Napoli. Il rischio, per entrambe, è di incrociare Chelsea, Barcellona, Tottenham o Atletico Madrid, tutte in seconda fascia. Entrambe sono state vittima di “gironi di ferro” negli anni passati, sempre partendo dalla terza o dalla quarta fascia. Rischio parzialmente evitato invece dalla Juventus, che farà compagnia alle sopracitate in seconda fascia.

Le altre squadre qualificate

A fare compagnia alla Juventus e alle altre big europee in seconda fascia ci saranno Lipsia e Siviglia, oltre a una tra Liverpool ed Ajax. In terza fascia, assieme a Napoli ed Inter, ci saranno Borussia Dortmund, lo Shakhtar Donetsk, il Salisburgo e il Bayern Leverkusen. Quarta fascia occupata, per ora, solo da Marsiglia, Brugges e Celtic, in attesa dei preliminari.