Pedullà: “Tre nomi per l’attacco del Napoli in caso di addio di Osimhen” poi la notizia su Koulibaly!

Durante la trasmissione Sportitalia Mercato, in onda su Sportitalia, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà. Ha parlato del mercato del Napoli, tra acquisti e cessioni.

In particolare ha parlato delle situazioni di Koulibaly ed Osimhen, oltre che dei possibili sostituti dell’attaccante nigeriano. Di seguito le sue parole:

“Koulibaly deciderà lui: la sua intenzione è quella di restare, con conseguente rinnovo di contratto. Senza rinnovo, c’è il Barcellona che avrebbe già offerto 35 milioni, non più la valutazione di qualche anno fa. Spalletti lo reputa incedibile”.

“Il Manchester United è in vantaggio sugli altri club per Osimhen, ed offrirebbe numeri a tre cifre. Il Napoli si è intanto cautelato, e ha sondato Broja, che tornerà al Chelsea in estate dopo l’ottimo prestito al Southampton”.

Bologna, Marko Arnautovic (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Le altre opzioni sono Scamacca, con il Milan che però è in vantaggio, e attenzione ad Arnautovic. L’attaccante del Bologna può arrivare in caso di partenza di Petagna: l’austriaco deve capire se resterà Mihajlovic prima di capire se rinnovare con il Bologna. Su di lui ci sono Napoli e Juventus”.