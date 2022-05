Calciomercato Napoli, l’agente di Pasalic alla radio ufficiale: “Tanto interesse”

Nelle ultime settimane, il nome di Mario Pasalic è stato più volte accostato al Napoli. Il suo eventuale arrivo chiaramente dipenderà anche dalle possibili cessioni di Fabian Ruiz e Zielinski.

Mercato Napoli Pasalic (Getty Images)

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto Marko Naletilic, agente del giocatore.

Di seguito le sue parole:

Com’è stata la stagione di Pasalic? “Assolutamente positiva, anche a livello numerico. Ha fatto 13 gol senza tirare rigori. Le sue qualità migliori sono i tempi di inserimento e la finalizzazione. Magari nei 90 minuti non lo vedi molto, ma è decisivo. Ha tanta visione di gioco e la sua presenza si sente. Magari non ti colpisce subito perché non fa dribbling o grandi giocate”.

Lo vedrebbe bene con Spalletti? “Pasalic è contento all’Atalanta, lo trattano bene ed è un giocatore dell’Atalanta. Non è corretto parlare di lui in un’altra squadra in questo momento. Su Spalletti posso dire che è un grande allenatore e una grande persona. Lo conosco personalmente”.

Pasalic farebbe bene a Spalletti? “Posso dire che specificamente nelle caratteristiche di inserimento e finalizzazione è uno dei migliori in Europa”.

Pasalic al Napoli? “Giuntoli non mi ha mai chiamato, non sono qui per dire bugie. Se io avessi parlato con il Napoli non sarei intervenuto in trasmissione. Il mercato però è lungo, adesso bisogna finire la sta stagione. Posso confermare che c’è tanto interesse per Pasalic in tutta Europa”.