Giuntoli ci prova per Barak: definita la cifra per una prima offerta

Il trequartista del Verona Antonin Barak piace molto al ds del Napoli Cristiano Giuntoli, che sta cercando di condurre le trattative per portarlo il maglia azzurra. Il centrocampista classe ’94, in questa stagione che sta per volgere al termine, ha totalizzato ben 11 reti e 4 assist e potrebbe essere un rinforzo giusto per il club, in vista anche di un probabile addio di Fabian Ruiz e Zielinski.

FOTO: Getty Images, Barak

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli è pronto per tentare l’assalto al giocatore con un’offerta di 20 milioni, sulla quale confida in uno sconto. L’obiettivo primario per il club in questo momento è quello di ottenere il sì del calciatore per poi procedere con le trattative effettive con il Verona.

C’è da prendere in considerazione, infatti, anche l’eventualità che il ds gialloblù Tony D’Amico lasci il club veronese per andare all’Atalanta. In tal caso, ovviamente, iniziare ora le trattative potrebbe essere più controverso, dato che non è ancora stato definito un suo successore.