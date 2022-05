Un mondo in più arriva a Napoli: Francesco Ferrante interpreta Diego in onore di Maradona

Giovedì 19 maggio 2022 alle ore 21:00 andrà di scena al Cinema Vittoria del Vomero, il film scritto e diretto dal regista Luigi Pane: Un mondo in più. In questa pellicola viene raccontata la storia di un padre e un figlio napoletano, quest’ultimo di nome Diego in onore di Maradona, che vivono insieme a Roma conducendo una vita tutt’altro che tranquilla, vita che però verrà scombussolata ancor di più dall’arrivo di una giovane ragazza di nome Tea.

Il giovane Diego è interpretato da Francesco Ferrante, giovane attore napoletano alla sua seconda apparizione sul grande schermo. Il resto del cast è degno di nota, presenti infatti il grandissimo Renato Carpentieri, professore del giovane ragazzo protagonista della pellicola, Francesco Di Leva, nei panni del padre del protagonista e Denise Capezza che invece interpreta la giovane ragazza che piomberà nella vita di Diego.

Francesco Ferrante e Renato Carpentieri sul set di Un mondo in più

Ai nostri microfoni è intervenuto l’attore protagonista Francesco Ferrante che ha raccontato alcune sensazioni provate durante le riprese del film. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte dalla nostra redazione:

“Per chi ha sempre visto De Niro come il Maradona del cinema, essere protagonista di un opera prima come “Un mondo in più” per me equivale ad un calciatore che fa il suo esordio in serie A con la sua maglia del cuore. È stato un vero onore recitare al fianco di attori come Renato Carpentieri, Francesco Di Leva e Denise Capezza, che prima di essere una collega mi è stata vicino soprattutto come amica e facendomi sentire sempre alla pari di tutti gli altri”.

Denise Capezza e Francesco Ferrante durante le riprese di Un mondo in più

“Respirare l’atmosfera di set giorno per giorno mi portava in un’altra dimensione. Abbiamo girato nei quartieri periferici di Roma, riscoprendo bellezza anche dove apparentemente sembrava essercene. Un’esperienza che mi ha cambiato e che porterò sempre con me. Il grazie più grande va al nostro regista Luigi Pane, che ha creduto in me affidandomi un incarico importantissimo per lui, spero sia soddisfatto del lavoro svolto da tutti noi. Pensare che questa sera Un mondo in più stasera verrà trasmesso a Napoli è un’emozione indescrivibile, essere in sala, insieme alle persone che mi hanno visto crescere nella mia città nativa mi riempie di orgoglio, confesso che faccio ancora fatica a crederci”

“Il personaggio di Diego, a cui devo tanto, mi ha fatto scoprire alcuni aspetti anche di me stesso che probabilmente non conoscevo a fondo. Il nome è in onore di Maradona, nel film infatti mio padre (Di Leva) è un grandissimo tifoso del Napoli”.

“Nella mia vita quotidiana anche io seguo tantissimo il calcio e sono un tifoso del Napoli. Questa stagione confesso di aver creduto nel sogno scudetto, dopo la Lazio eravamo al primo posto e la situazione cominciava a farsi interessante. L’addio di Insigne è stato emozionante, volendolo collegare al mio film si può associare all’addio che Diego è stato costretto a dare alla sua Napoli, essere privati delle proprie radici non è mai bello, se poi, come nel caso di Insigne, hai anche scritto dieci anni di storia, è ancora più doloroso”.

“Venite a vedere un Mondo in più, vi assicuro che sarà una piacevole sorpresa per tutti voi!”