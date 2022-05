“Abbiamo lo stesso sogno!”: Rrahmani manda un messaggio ai tifosi

Uno dei punti cardine del nuovo Napoli sarà certamente Amir Rrahmani: il difensore kosovaro è diventato fondamentale col passare del tempo, soprattutto dopo l’addio di Kostas Manolas. Il centrale ex Verona ha lasciato un messaggio ai tifosi azzurri in diretta a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Rrahmani e il suo messaggio ai tifosi del Napoli

Di seguito le parole dell’ex Verona, che ha lasciato un bel messaggio ai suoi tifosi:

“Anche se perdiamo, state sempre con noi. Abbiamo lo stesso sogno, spero che sarete sempre al nostro fianco, anche quando sbaglieremo. L’amore per la squadra è importante”.