Napoli, Rrahmani su Spalletti: “Ci chiede di farlo in allenamento”

Quest’oggi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il difensore del Napoli, Amir Rrahmani. Tanti i temi trattati, tra i quali anche quello del rapporto con Luciano Spalletti, allenatore azzurro, tra gli artefici delle buone prestazioni del kosovaro.

Amir Rrahmani (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Rrahmani elogia Spalletti: “Per tutta la squadra è stato importante!”

Di seguito le dichiarazioni del centrale azzurro:

Spalletti? “È stato importante, anche se all’inizio chiedeva cose diverse da adesso. In allenamento puoi anche sbagliare, ma ti chiede sempre quello che è giusto per lui: noi l’abbiamo sempre seguito. È stato importante per tutta la squadra”.