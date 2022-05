Tutti i giocatori del Napoli in scadenza a fine stagione (e chi può salutare il prossimo anno)

L’obiettivo primario del Napoli, terminato il campionato, sarà quello di ragionare sui rinnovi dei propri top player, dato che molti di loro hanno il contratto in scadenza tra poco più di un mese.

Altri, invece, potrebbero andare via a zero al termine del prossimo anno. Di seguito la situazione dettagliata.

FOTO: Getty – Napoli Insigne

Chi va in scadenza a giugno

Oltre al già certo partente Lorenzo Insigne, anche il contratto di ben altri sette calciatori scadrà il 30 giugno. Rientrano in questa categoria David Ospina, Axel Tuanzebe, Juan Jesus, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Frank Anguissa, e Dries Mertens.

Le situazioni sono ovviamente diverse per ognuno di loro: a dare l’addio saranno quasi sicuramente Ghoulam, Tuanzebe e Malcuit, mentre con ogni probabilità Anguissa verrà riscattato dal Fulham. Ancora da definire, invece, il futuro di Ospina, Juan Jesus e Mertens.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Chi può andare via a zero nel 2023

Meno urgenti – ma comunque non troppo procrastinabili – le situazioni legate ai giocatori in scadenza nel 2023. In questa categoria rientrano Alex Meret, Davide Marfella, Kalidou Koulibaly, Alessandro Zanoli, Fabian Ruiz e Adam Ounas.

È sempre d’attualità il tema portieri, con la società che dovrà decidere una volta per tutte se puntare su Ospina o Meret. Altrettanto spinose sono le posizioni di Koulibaly e Fabian Ruiz, anche in ottica della politica di abbassamento del monte ingaggi che sta intraprendendo il club.