Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto nel corso di “1 Football Club” su Station Radio, per parlare di calciomercato e commentare la situazione portieri in casa Napoli. Queste le sue parole: “Si punta a chiarire la situazione Ospina entro la prossima settimana. Spalletti ha espressamente chiesto che non parta, De Laurentiis gli ha già fatto una proposta di due milioni, si vedrà“.

Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Più incerto invece il futuro di Meret: “Rinnovo di contratto di Meret, che potrà essere variabile: se non ci sarà più Ospina potrà fare il titolare, altrimenti, in caso contrario, potrà partire anche in prestito, ma, ad oggi, il rinnovo del portiere italiano non è in discussione. Se Ospina accetterà l’offerta di De Laurentiis resterà e farà il primo portiere, mentre Sirigu e Mirante sono le scelte della società come secondi portieri”