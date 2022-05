Calciomercato Napoli, Barcellona su Koulibaly e Fabian Ruiz: la richiesta di Spalletti

Il Napoli è pronto a scendere in campo, oggi alle 15:00, contro il Genoa allo Stadio Maradona. Gli azzurri proveranno a vincere per blindare definitivamente il terzo posto e chiudere in tranquillità il campionato a La Spezia, settimana prossima.

Dal 23 maggio in poi sarà esclusivamente calciomercato. I partenopei hanno già iniziato la loro sessione estiva grazie all’acquisto di Kvaratskhelia e l’addio annunciato di Lorenzo Insigne. Le situazioni più spinose, però, riguarderanno i rinnovi contrattuali.

Georgia’s midfielder Khvicha Kvaratskhelia celebrates after scoring the opening goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Georgia v Spain in Tbilisi on March 28, 2021. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Il Napoli dovrà cercare di trattenere i suoi gioielli ridimensionando però il monte ingaggi, attualmente non sostenibile per la società. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i nodi più difficoltosi da districare saranno quelli legati a Fabiàn Ruiz e Kalidou Koulibaly.

Secondo la rosea il Barcellona avrebbe già puntato forte sui due calciatori azzurri, avendo addirittura chiesto informazioni. La società, invece, non ha ancora rinnovato nessuno dei due contratti. Come spiega però la Gazzetta, Spalletti avrebbe chiesto di tenere sia Fabiàn che Koulibaly, difficilmente rimpiazzabili nelle idee del tecnico toscano.