Napoli-Genoa, pronte tre iniziative per l’ultima di Insigne al Maradona

Napoli-Genoa, in programma domani alle 15:00 e allo Stadio Maradona, sarà una gara ricca di trame secondarie. Il Napoli, infatti, gioca per raggiungere il terzo posto (ed ulteriori introiti dalla qualificazione in Champions). Il Genoa, invece, è in piena lotta salvezza e darà il tutto per tutto per strappare via almeno un punto agli azzurri.

GENOA, ITALY – APRIL 24: Salvatore Sirigu of Genoa greets the crowd during his warm-up session prior to kick-off in the Serie A match between Genoa CFC and Cagliari Calcio at Stadio Luigi Ferraris on April 24, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)

Quella di domani, però, sarà soprattutto l’ultima apparizione di Lorenzo Insigne al Maradona con la maglia del Napoli. Il numero 24, infatti, ha già firmato il suo contratto con il Toronto e, dal primo luglio, non sarà più un calciatore del Napoli.

Il Corriere del Mezzogiorno, nella propria edizione odierna, svela però che sono pronte ben tre iniziative per omaggiare Insigne. Cresciuto nelle giovanili, ed in pianta stabile nel Napoli dal 2012, Lorenzinho ha per anni rappresentato la napoletanità.

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne applauds at the end of the Italian Serie A football match between Torino and Napoli on May 7, 2022 at the Olympic stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Stando a quanto riportato dal quotidiano il presidente De Laurentiis consegnerà ad Insigne una targa commemorativa prima del fischio d’inizio. Sempre nel pre partita, sui maxischermi del Maradona, verranno proiettate le immagini dei suoi gol in maglia azzurra. A fine partita, però, il momento più importante: Insigne farà un lungo discorso ai tifosi.