Santacroce svela: “Ho sentito Cavani al telefono”, poi la frase sul ritorno a Napoli!

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tribuna Sport, programma che va in onda su Televomero.

L’ex calciatore ha parlato di Edinson Cavani, della sua voglia di continuare a giocare, di un possibile ritorno del matador a Napoli e ha svelato anche un retroscena.

Cavani (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Di seguito le sue parole:

Cavani al Napoli? “Assolutamente sì e lo dico con cognizione di causa. L’ho visto mentre si allenava, per l’intensità che ci mette e per la forza che ha ancora, mi sembra un venticinquenne. Se Ibrahimovic corre ancora a 40 anni, il Matador sembra ancora molto giovane. Vi svelo un retroscena: ci ho parlato al telefono, era in Uruguay nel suo campo con i cavalli e correva tantissimo. Mi ha detto di sentirsi ancora molto bene. Perciò ritengo sia un calciatore ancora perfettamente integro e in grado di fare bene anche in Serie A, al Napoli“.