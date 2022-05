Mercato, il Napoli mette gli occhi su tre giocatori del Bologna. E per Mario Rui può cambiare tutto

Il campionato si avvia verso la sua conclusione e, dunque, ci si avvicina sempre più all’inizio del mercato estivo.

Una finestra su cui il Napoli potrebbe essere finalmente protagonista, alla luce degli introiti derivati dalla qualificazione in Champions League.

Il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su tre talenti del Bologna: si tratta di Aaron Hickey, Arthur Theate e Mattias Svanberg.

FOTO: Getty – Bologna Hickey

Secondo Il Mattino, oltre a Olivera per la fascia sinistra piace anche il 19enne Hickey (34 presenze e 5 gol in Serie A). Oltre al praticamente certo addio a Ghoulam, a questo punto potrebbe essere in partenza anche Mario Rui.

Sempre dalla squadra di Mihajlovic piace il 21enne difensore centrale Theate (30 presenze e due gol finora).

Ancora, stando a Il Corriere dello Sport, per un centrocampo da rifondare è forte anche il nome del 23enne Svanberg (35 presenze e tre gol in campionato), che ha un contratto in scadenza nel 2023. Di conseguenza, il prezzo del cartellino dovrebbe essere tutt’altro che esoso.