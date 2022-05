Diversi sono i nomi monitorati in sede di calciomercato dal Napoli per il centrocampo del futuro. La mediana potrebbe subire non pochi cambiamenti nel corso dei prossimi mesi, dati i potenziali sviluppi relativi sia a Fabian Ruiz che Piotr Zielinski. I due, in caso di offerta ritenuta congrua, potrebbero lasciare gli azzurri: scenario che porta il club azzurro a valutare piste alternative.

Da qui, nascono i rumors su Antonin Barak: il centrocampista dell’Hellas Verona è uno degli obiettivi. Tuttavia, non l’unico del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Piace Svanberg: un aspetto può agevolare il Napoli

Altro nome accostato al Napoli è quello di Mattias Svanberg, nome che ritorna di attualità dopo le voci degli scorsi mesi. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui la situazione contrattuale tra il calciatore e il Bologna potrebbe giovare a un eventuale assalto dei partenopei.

Mattias Svanberg (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Di seguito, quanto reso noto dal quotidiano:

“Nel listone dei centrocampisti nel mirino, infatti, è stato inserito anche Mattias Svanberg, 23 anni ed un rendimento importante con la maglia del Bologna. Con tanto di gol (3) ed assist (3). Dato da non sottovalutare è l’anno in scadenza del contratto che lo lega al club di Saputo: 2023 e ciò significa che le pretese non potranno essere eccessive, nonostante la corte di tanti estimatori”.