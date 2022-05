Napoli, quanto vale la qualificazione in Champions League? Tutti i numeri

Con il pareggio della Roma contro il Bologna, il Napoli ha avuto anche la certezza matematica di essere qualificato per la prossima Champions League.

Il presidente De Laurentiis ha molto spesso preso questo traguardo come obiettivo minimo stagionale, anche e soprattutto per un importante ritorno economico. Ma quanto vale, in termini di incassi, la semplice partecipazione alla più grande e importante manifestazione europea per club?

Posto che le cifre dovrebbero rimanere le stesse per il triennio 2021-2024 (così come accaduto per quello del 2018-2021), abbiamo analizzato alcuni numeri da Calcio e Finanza.

FOTO: Getty – Napoli De Laurentiis

I ricavi dalla Champions

Innanzitutto, per la sola qualificazione tutti i club riceveranno 15,64 milioni di euro. Un altro premio importante arriverà in base alla posizione finale del Napoli nella classifica della Serie A.

In caso di terzo posto, entreranno nelle casse azzurre 21,8 milioni di euro (5 dei quali dalla UEFA, il resto dalla Lega), mentre se gli uomini di Spalletti arrivassero quarti ci sarebbero oltre cinque milioni in meno. Dalla UEFA arriverebbero 2,5 milioni, mentre dalla Lega 14,2, per un totale di 16,7 milioni.

Un’altra fetta di guadagni importante sarà data dalla spartizione dei diritti TV tra le quattro italiane presenti nella competizione. Più un’italiana andrà avanti nella competizione, più verrà vista in TV e, di conseguenza, maggiori saranno le sue entrate economiche.

Se, nello scenario peggiore possibile, il Napoli uscisse ai gironi, tre italiane andassero in semifinale e due in finale, gli azzurri incasserebbero comunque minimo 3,4 milioni (una cifra appunto minima, visto che è quantomeno difficile, ad oggi, ipotizzare che tre squadre della Serie A possano spingersi così avanti).

È importante ricordare che altri ricavi sostanziosi giungeranno dal ranking storico/decennale, ossia dal posizionamento del Napoli rispetto alle squadre qualificate. In questo momento, gli azzurri sono 18esimi e, nella peggiore delle ipotesi, riceverebbero 17,055 milioni.

FOTO: Getty – Napoli Champions League

Oltre 50 milioni solo per la qualificazione

In totale dunque, sempre ricorrendo all’ipotesi peggiore in ogni caso analizzato, il Napoli avrebbe già in tasca 52,795 milioni di euro.

Tutto questo senza contare i bonus legati alle vittorie delle singole partite nei gironi (2,8 milioni) e ai pareggi (0,93 milioni), più i singoli bonus per i vari passaggi del turno: 9,6 milioni per gli ottavi di finale, 10,6 per i quarti, 12,5 per le semifinali, 15,5 per la finale e 4,5 per il trionfo.

Comunque vada, una grande boccata d’ossigeno per le casse azzurre.