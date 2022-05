Futuro Spalletti, Bargiggia è sicuro: “Questo è il sogno di De Laurentiis”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di mercato.

Bargiggia ha rivelato che, nonostante Spalletti abbia raggiunto l’obiettivo prefissato – ovvero la qualificazione in Champions League – e nonostante abbia almeno un altro anno di contratto, la sua permanenza a Napoli non è certa.

Ecco le sue parole:

Luciano Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Realisticamente mi sento di dire questo: Spalletti è in pole sulla panchina azzurra anche nella prossima stagione perché ha il contratto ancora per un anno, con opzione di rinnovo. Mi sento di dire che se potesse scegliere liberamente, senza i vincoli contrattuali, De Laurentiis cambierebbe allenatore l’anno prossimo”.

“Se Spalletti non arriverà a dare le dimissioni, sarà difficile non vederlo sulla panchina del Napoli. I report partenopei non sono molto lusinghieri nei suoi confronti, soprattutto a causa dei ritmi di gioco traballanti e gli squilibri tattici”.

Unai Emery (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

“L’allenatore che De Laurentiis sogna è Unai Emery, che in passato era già stato trattato dagli azzurri. Al momento si sta giocando le semifinali di Champions League ma ha un contratto in scadenza“.

“Secondo me, non è impossibile che le parti possano avvicinarsi. Ci sono anche altri profili stranieri, ma il succo del discorso è che De Laurentiis è critico in questo momento nei confronti di Spalletti“.