Il Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato è chiamato a risolvere definitivamente il ballottaggio tra David Ospina e Alex Meret. Fino a qualche settimana fa, la decisione appariva scontata ma gli ultimi risvolti drammatici della sconfitta di Empoli ha gettato le parti in ampie riflessioni.

Infatti, se fino a poco tempo fa il Napoli era convinto di puntare sul friulano, in queste ore si rincorrono le voci secondo cui il club azzurro sta riconsiderando una conferma dell’ex Arsenal. Situazione, questa, che andrebbe a sua volta a escludere la permanenza di Meret.

Meret-Ospina: le ultime

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che sul suo portale online parla di un possibile cambio di programma, sia da una parte che dall’altra.

Meret Napoli (Getty Images)

“Può cambiare la storia di Ospina fino a qualche settimana fa destinato a lasciare perché l’intenzione era quella di puntare su Meret. Ma potrebbe essere quest’ultimo, titolare di un anno abbondante di contratto, a chiedere di andar via. A maggior ragione dopo la disavventura di Empoli che potrebbe aver minato talune certezze. E prima di valutare il rinnovo, Meret di sicuro rifletterà non poco: situazione aperta, tenendo conto che il Napoli ha investito circa 25 milioni più bonus per prenderlo dall’Udinese. E così Ospina legittimamente resta alla finestra, il suo futuro resta da scrivere con il Napoli ancora in corsa.