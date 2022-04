“Il Napoli deve fare come la Salernitana”: il consiglio di Auriemma

Il periodo negativo del Napoli di Luciano Spalletti ha provocato caos e dissestamenti nella società azzurra. I calciatori, ora, vivrannno una settimana completamente focalizzata a riunire i pensieri di tutto il gruppo per provare a chiudere al meglio il campionato.

Aurelio De Laurentiis in persona, ieri, ha assistito all’allenamento del Napoli e lo farà per tutta la settimana. Raffaele Auriemma, durante “Si Gonfia La Rete”, programma radiofonico in onda su Radio Marte, ha consigliato un cambio gestionale al patron azzurro.

Napoli De Laurentiis

Auriemma: “Il Napoli deve fare come la Salernitana”

Il giornalista ha sottolineato l’importanza di un cambio di gestione del Napoli, sul modello della Salernitana:

“Il Napoli è gestito completamente da De Laurentiis. Bisognerebbe seguire il modello della Salernitana che da quando è arrivato Iervolino ha deciso di inserire nuove figure in società. C’è chi gestisce il rapporto con i media, chi gestisce quello con la Lega e Iervolino si limita a fare il presidente. E da quando è successo, la Salernitana si è ripresa e ora lotta per il suo obiettivo”.