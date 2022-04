De Laurentiis: “Chiedo scusa ai tifosi per la sconfitta di Empoli”. Poi la notizia sul rinnovo di Mertens

Il momento no del Napoli in campionato ha provocato un importante scossone all’interno della società, con Aurelio De Laurentiis e Spalletti che haanno deciso, prima, per il ritiro e poi di calmare le acque e ricompattare il gruppo, ristabilendo gli obiettivi stagionali.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis ha rivolto un messaggio ai tifosi dopo la pesantissima sconfitta contro l’Empoli:

“Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli”.

De Laurentiis: “Rinnovo Mertens? Ci siamo visti”

Nella giornata di ieri, poi, Aurelio De Laurentiis ha incontrato Dries Mertens per parlare del rinnovo di contratto. Prima delal cena di squadra, c’è stato un lungo colloquio con il belga per stabilire il futuro.

“Ieri sono stato a casa di Mertens, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli”.