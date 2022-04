Napoli, Spalletti contrario al ritiro: ha fatto una cosa con Edo De Laurentiis

Luciano Spalletti contrario al ritiro del Napoli: la rivelazione è arrivata da Alessandro Alciato dagli studi di DAZN. Il giornalista ha rivelato importanti novità sulla decisione caotica della società dopo la sconfitta di Empoli.

Ritiro Napoli, Alciato: “Spalletti irritato”

La decisione del Napoli di mandare la squadra in ritiro, è stata poi attribiuito a Luciano Spalletti dalla stessa società. Notizia smentita da Alciato che, a DAZN, ha spiegato per filo e per segno la cronologia degli eventi post Empoli.

“Spalletti non ha voluto il ritiro, era contrario. Anzi, Spalletti non vorrebbe nemmeno il ritiro pre-partita in cui i calciatori vanno in hotel quando giocano a Napoli. Poi c’è stato il momento di Edo De Laurentiis nello spogliatoio, in cui è lo stesso Spalletti a calmare gli animi. Infine De Laurentiis e Spalletti si sono sentiti, hanno deciso per eliminare il ritiro e cenare tutti insieme, già a partire da martedì sera”.