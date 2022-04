Zielinski al Bayern Monaco e Traoré al Napoli? Arriva l’aggiornamento di calciomercato

La stagione si avvia sempre più verso la conclusione e per questo cominciano a circolare le prime voci di calciomercato, anche per il Napoli: tra i nomi più caldi c’è sicuramente quello di Hamed Traorè Jr, centrocampista del Sassuolo. In uscita, invece, potrebbe lasciare Piotr Zielinski, che sembrerebbe quasi essersi perso negli ultimi mesi.

Zielinski Napoli

Zielinski in uscita, Traorè in entrata: il punto sulla situazione

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, chiarendo alcuni punti del mercato azzurro:

Il Bayern Monaco è interessato a Zielinski? “Alla società non risulta. Alla fine penso che non andrà via”.

Traoré: c’è la possibilità di vederlo al Napoli? “Piace a Giuntoli, ma i 30 milioni richiesti frenano. Poi avendo preso Kvaratskhelia, che viene per fare il titolare, non è fattibile”.