Si avvicina la sfida del pomeriggio tra Empoli e Napoli, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Diverse sono le assenze a cui la squadra di Luciano Spalletti dovrà dar conto, ma non mancano le suggestioni di formazione, anche a gara in corso.

Da più settimane, infatti, si dibatte sulla possibilità di vedere in campo insieme, dal primo minuto, Victor Osimhen e Dries Mertens. Soluzione che, a quanto pare, sembra essere accantonata per questo pomeriggio ma non è da escludersi a gara in corso, qualora le dinamiche del match dovessero suggerirlo.

NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 27: Dries Mertens and Victor Osimhen of SSC Napoli celebrate the 3-0 goal scored by Dries Mertens during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio San Paolo on September 27, 2020 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive:

“Spalletti, ieri a Castel Volturno, ha provato ancora la formula con Mertens al centro del tris di trequarti e dunque alle spalle di Osimhen, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. Se alla fine il signor Luciano opterà per questa soluzione super offensiva, allora sarà la prima volta in assoluto che Dries e Osi partiranno insieme dal primo minuto: mai accaduto, se non a partita in corso, né in campionato e tantomeno nelle coppe”.