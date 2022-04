Empoli-Napoli: le probabili formazioni, in due verso la panchina

Una vittoria per blindare ulteriormente il traguardo Champions e per tenere vivo il sogno Scudetto, reso ancor più flebile dalla vittoria dell’Inter di ieri contro la Roma per 3-1. Con questo obiettivo il Napoli guarda alla trasferta di Empoli: un ritorno ai tre punti per evitare superflue apprensioni in queste ultimissime partite.

Diverse, non proprio una novità in questo campionato, sono le assenze a cui Luciano Spalletti è chiamato a far fronte. Ma in ogni caso, l’imperativo è portare a casa i tre punti.

D’altro canto, un Empoli che cercherà di tornare alla vittoria in campionato, che manca dal girone di andata nella trasferta del Diego Armando Maradona. Un digiuno che i partenopei vogliono allungare ben volentieri, anche per darsi una scossa motivazionale in questa fase finale.

Zielinski verso la panchina, niente coppia Mertens-Osimhen

Come detto in precedenza, non mancano i problemi per Spalletti. che dovrà fare a meno di Di Lorenzo, Koulibaly, Elmas e Lobotka. Senza dimenticare un Zanoli non al meglio, che ieri ha avuto un problema fisico e che potrebbe partire dalla panchina.

Al suo posto, potrebbe subentrare dunque Kevin Malcuit, che farà molto probabilmente una delle sue ultime apparizioni in maglia azzurra prima dell’addio in estate. Con lui in difesa, spazio a Rrahmani e Mario Rui, in attesa di capire se Juan Jesus si è definitivamente lasciato alle spalle l’infortunio patito in settimana.

A centrocampo, c’è in evidenza quella che sarà la nuova esclusione dall’undici iniziale per Piotr Zielinski.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Piotr Zielinski of SSC Napoli is challenged by Jakub Kiwior of Spezia Calcio during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Deve ritrovarsi”, ha detto ieri il tecnico azzurro in conferenza stampa: parole che fanno da prologo a un’ulteriore panchina per il polacco. Al posto dell’infortunato Lobotka, pronto Demme.

Confermato in toto, invece, il trio di attacco Lozano-Osimhen-Insigne, con Politano e Mertens pronti a subentrare a gara in corso.

Le probabili scelte dei due tecnici

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Demme, Fabian; Lozano, Osimhhen, Insigne.