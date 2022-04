Spalletti spiazza tutti: “Coppia Mertens-Osimhen? Succede anche con loro in campo”

Luciano Spalletti oggi pomeriggio ha parlato in conferenza stampa, in vista della delicata sfida alla Roma di lunedì sera.

Tra i temi affrontati, al tecnico di Certaldo è stata anche rivolta una domanda sulla possibilità di vedere la coppia Mertens-Osimhen in campo dal 1′. La sua risposta è stata sibillina:

FOTO: Getty – Napoli Mertens Osimhen

Mertens e Osimhen insieme? “Sì, c’è la possibilità perché li abbiamo già fatti giocare. Anche domenica nel secondo tempo hanno giocato insieme, quando la partita era in parità c’erano loro due.

Nei momenti in cui ci siamo allungati e non siamo stati dentro la partita c’erano Mertens e Osimhen. Una ragazza all’Università, la più intelligente, mi ha detto che cambierebbe modulo.

Nella tua formazione (riferendosi ad un giornalista, ndr.) ne fai giocare 11 come me, metti loro due dal 1′ ma ne lasci comunque due forti fuori (Zielinski e Fabian, ndr.). Però nemmeno tu sai come finirà la partita”.