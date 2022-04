Con la Roma torna Anguissa: in quattro per tre posti a centrocampo, chi rimarrà fuori?

Il campionato, sempre più nel pieno del suo rush finale, sta per volgere al termine senza ancora aver trovato una vera e propria favorita alla vittoria dello scudetto. Il Napoli ovviamente, nonostante il ko del Maradona contro la Fiorentina, continua a crederci e prepara una Pasquetta da urlo contro la Roma dello Special One, Josè Mourinho.

Le partite più sentite, più forti emotivamente, spesso e volentieri passano inevitabilmente dai piedi dei centrocampisti, che battagliano duramente nel centro del prato verde e illuminano a suon di giocate le sfide. Luciano Spalletti, d’altro canto, dovrà sciogliere prontamente i dubbi in vista del grande match di lunedì sera.

Napoli Fabian Ruiz

Fabián Ruiz e Zielinski in difficoltà: uno dei due out contro la Roma? E intanto torna Anguissa

Nelle ultime settimane sono apparsi in palese difficoltà due dei pilastri del centrocampo del Napoli: Fabián Ruiz e Piotr Zielinski, delle volte anche alternandosi, già da un po’ non si stanno esprimendo al meglio delle proprie potenzialità. Sia dallo spagnolo che dal polacco ci si aspetterebbe di più, motivo per cui Luciano Spalletti potrebbe ben pensare di escludere uno dei due dalla formazione titolare per la prossima partita.

Con il ritorno di Zambo Anguissa, che ha saltato la Fiorentina per squalifica, gli azzurri ritroveranno la fisicità e la freschezza che, nonostante i numerosi impegni stagionali (Coppa d’Africa compresa), soltanto il camerunese può offrire.

Lobotka Napoli

Lobotka l’unico sicuro del posto: ora è davvero inamovibile

L’unico sicuro di giocare nella decisiva sfida contro la Roma è proprio Stanislav Lobotka, metronomo del centrocampo azzurro. Negli ultimi mesi lo slovacco è sembrato l’unico capace di dare un equilibrio alla squadra e, soprattutto, di farlo con grande continuità.

Il suo exploit, senza dubbi, è stato uno dei punti cardine della stagione del Napoli, che ha fatto della qualità dell’ex Celta Vigo uno dei punti di forza. A questo punto, c’è da aspettarsi che il centrocampo sia composto da ‘Lobo’ [così lo chiama Spalletti n.d.r.] più due, con la speranza che chiunque vada in campo possa dare un contributo importante per continuare a rincorrere un sogno, tutti insieme.

Piotr Zielinski Napoli

Zielinski in panchina: perchè no?

Il ballottaggio in mezzo al campo quasi certamente coinvolgerà Fabian Ruiz e Piotr Zielinski: per entrambi, la partecipazione ai gol del Napoli in questa stagione è del 17%, decisamente più bassa rispetto agli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il polacco.

Personalmente, farei fuori per questo match fondamentale l’ex Udinese che non tanto nei numeri, quanto nelle prestazioni, è sembrato spesso un fantasma: l’impressione è che con un gioco molto più orientato a servire Osimhen, Zielinski faccia veramente fatica a giocare senza palla tra i piedi. Scegliere Fabian potrebbe dare alla squadra, contro un avversario offensivo e da contropiede come la Roma, maggiore equilibrio soprattutto in fase difensiva, senza palla.

Fabian e Lobotka

Napoli, qual è il centrocampo perfetto ad oggi?

Tiriamo le somme: difficile lasciare fuori uno dei quattro a cuor leggero, ma ad oggi il Napoli dovrebbe optare per un centrocampo a tre più equilibrato e con il mix giusto. Fisicità: che appartiene a Zambo Anguissa, tecnica: che invece correliamo a Fabian Ruiz, e cervello: che ovviamente non può che essere quello di Stanislav Lobotka.

L’idea di Zielinski a gara in corso, pronto a rompere gli schemi di un match che sicuramente non sarà semplice, intriga e non poco. Dalla panchina insieme a, eventualmente, Dries Mertens potrebbe rappresentare una mossa da dieci in pagella, soprattutto adesso che non sembra capace di tenere botta per 90′.