Calciomercato Napoli, piace Traorè ma c’è un ostacolo

Hamed Junior Traorè è un centrocampista molto interessante del Sassuolo e sul quale ci sono gli occhi di diverse grandi squadre.

Tra queste rientra anche il Napoli, a cui piace il talento neroverde che, in questa stagione, ha già messo a segno sette gol in campionato in 26 partite.

FOTO: Getty – Traore Sassuolo

Tuttavia, stando a La Gazzetta dello Sport, la sua valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni, investimento che per ora il club di De Laurentiis non può permettersi per rimanere nei parametri del nuovo fair play finanziario della UEFA.

Solamente a fronte di una cessione importante si può pensare, eventualmente, di virare sul gioiellino del Sassuolo