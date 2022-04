Hamsik, l’agente: “Futuro al Napoli da dirigente? Dipende tutto da una cosa”

Spesso si è parlato di un possibile ritorno al Napoli dell’ex capitano Marek Hamsik, più da dirigente che da calciatore. Ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Martin Petras, uno dei membri dell’entourage dell’attuale centrocampista del Trabzonspor, che ha parlato anche di scudetto.

Hamsik torna al Napoli? Parla un membro del suo entourage

Di seguito le dichiarazioni di Petras, ex calciatore di Lecce e Cesena e attualmente membro dell’entourage di Marek Hamsik:

“Spero che Marek possa festeggiare due scudetti a breve, quello del Trabzonspor e quello degli azzurri: speriamo sia l’anno giusto. Hamsik è in contatto con Giuntoli, non so se si sente anche con De Laurentiis, vi direi una bugia. Potrebbe fare il dirigente del Napoli in futuro? Perché no, ma le cose si fanno in due! Dipende soprattutto dalla volontà di Marek e di De Laurentiis. Di sicuro, dopo il ritiro, si prenderà un periodo di pausa, com’è giusto che sia. Ma magari dopo due mesi si romperà le scatole di restare fermo e quindi si vedrà”.