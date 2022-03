Guerra in Ucraina: bombardata la Donbass Arena, stadio dello Shakhtar Donetsk

Sono settimane difficili in Ucraina dopo lo scoppio del conflitto con la Russia. I bombardamenti proseguono senza sosta e sono sempre più gli edifici distrutti.

Guerra Ucraina Donbass Arena

Secondo quanto si apprende da fonti filo-russe, la Donbass Arena, stadio dello Shakhtar Donetsk sarebbe stata distrutta dalle forze armate ucraine. L’impianto, che non ospita partite dal 2014 per ragioni di sicurezza, versa ormai in condizioni critiche.

Restano da capire le motivazioni di questo attacco, dato che non risulterebbero installazioni militari o caserme nelle vicinanze della Donbass Arena.