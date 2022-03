Caos in casa Chelsea, Jorginho potrebbe tornare in Serie A

Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea: il centrocampista italo-brasiliano ex Napoli potrebbe cambiare maglia in estate e potrebbe tornare a giocare in Serie A.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Tuttosport, pare che la Juve abbia messo nuovamente gli occhi sull’ex Napoli e sarebbe pronta a tentare il colpo nel prossimo mercato estivo.

Jorginho Chelsea

Il giocatore è in scadenza con i blues nel 2023 e la situazione societaria alquanto complicata che sta vivendo in questo momento il Chelsea potrebbe facilitare la cessione del giocatore.

Il calciatore non ha mai nascosto il suo amore per Napoli e i napoletani e vederlo con la maglia degli eterni rivali della Juventus scatenerebbe senza dubbio l’ira dei tifosi azzurri.

Tuttavia, al momento resta solo un’idea che però potrebbe concretizzarsi tra pochi mesi.