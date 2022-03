Udinese, Marino contro Marelli: “Parla solo a favore di alcune squadre”

Al termine di Udinese–Roma, Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, ai microfoni di DAZN si è scagliato contro Luca Marelli, ex arbitro e addetto alla moviola di DAZN.

“C’è molto da dire quando alcuni soloni parlano come se fossero i depositari della verità. Dalle immagini che mi hanno fatto vedere io non vedo un fallo di mano. Marelli va tenuto in conto come opinionista, non è più un arbitro, dice sempre cose che vanno contro quello che vediamo noi in campo. Si è espresso anche a Milano su un fantomatico fallo di mano di Udogie che non c’era, anche oggi parla di un fallo di mano che io non ho visto“.

Marino

Udinese, Marino contro Marelli: “Parla a favore di alcune squadre”

A DAZN, poi, Pierpaolo Marino ha sparato a zero contro Luca Marelli, parlando delle opinioni dell’ex arbitro, spesso a favore delle squadre blasonate, secondo il direttore friulano.

“Marelli non lo reputo come la voce dell’AIA, dà una sua opinione e spesso racconta cose diverse da quelle che accadono. Il VAR non dice niente perchè non vede niente”.

Marelli a favore delle big – “Ripeto, Marelli è un vostro opinionista, DAZN lo ha ingaggiato come fanno tutti, però il giudizio di Marelli lascia il tempo che trova perché le immagini non dicono che c’è il fallo di mano e io ho parlato anche con i miei giocatori che mi hanno detto la stessa cosa. Non vorrei che i commenti di Marelli vadano in base al bacino d’utenza più grandi come Roma e Milano. Sarebbe corretto essere neutrali e non applaudire l’arbitro e dare verdetti. Non possiamo essere sicuri che Marelli non parli per favorire le grandi, lui non appartiene all’organo tecnico“.