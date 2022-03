Salvatore Esposito risponde ai tifosi del Verona con un post sui social

Ha fatto molto discutere lo scioccante striscione esposto dalla Curva Sud del Verona nella serata di ieri, alla vigilia del match contro il Napoli di oggi.

Lo striscione mostra le coordinate geografiche della città di Napoli sotto le bandiere di Russia e Ucraina. Inutile dire quanto questo sia assolutamente inopportuno e lontano dal clima che si dovrebbe vedere sugli gli spalti per una partita di calcio.

Salvatore Esposito (post sui social)

Con un post sui social, l’attore napoletano Salvatore Esposito, noto interprete di Genny Savastano nella serie Gomorra, ha voluto dire la sua relativamente a questo brutto episodio.

Di seguito il contenuto del post:

“Oggi c’è una partita di calcio, Verona -Napoli, e stamattina ci siamo svegliati con questo striscione da parte dei “tifosi” della Curva Sud del Verona . È uno striscione “sofisticato” bisogna ammetterlo in cui in modo “goliardico” (termine che viene utilizzato esclusivamente per definire il razzismo verso il popolo ed il territorio napoletano) i suddetti “tifosi” inviano a Russia ed Ucraina le coordinate della città di Napoli e non sto qui a spiegarvi a cosa servono le coordinate durante una guerra”.

“A dirla tutta però capisco anche tale risentimento visto che dopo trent’anni lo striscione dedicato a Giulietta ancora fa male. Quindi poiché noi napoletani abbiamo un cuore grande in segno di pace vi regaleremo la Masterclass: “Come preparare striscioni goliardici evitando di inneggiare a: calamità naturali, guerre, Vesuvio eccetera in poche semplici mosse” .