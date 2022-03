VIDEO | VERONA-NAPOLI, LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI

Luciano Spalletti ha delineato le ultime sul suo Napoli in vista della trasferta a Verona nella consueta conferenza della vigilia. “Il tempo delle parole è un po’ finito, nel senso che valuteremo quanto sono servite le parole al termine del campionato. Domani sarà tutto più semplice, sarà una partita molto più onesta, saremo lì con le nostre responsabilità, il nostro talento, i nostri timori. La partita di domani vale molto, il risultato ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri: una sconfitta sarà fatale. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare delle nostre vite calcistiche. Si tenta di tenere presente tutto. In questo momento abbiamo recuperato diversi giocatori, abbiamo quasi l’intera rosa a disposizione, anche se adesso abbiamo perso anche Meret. Probabile che si vada a cambiare qualcosa da qui alla fine, abbiamo diversi giocatori a disposizione adesso. Di solito ho abbastanza chiara la formazione che farò giocare, ma questa volta mi porterò un solo dubbio fino a domani. Me ne porto solo uno, altrimenti dormo male stanotte (ride, ndr). ”.

