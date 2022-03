Verso Verona-Napoli: Tudor recupera un fedelissimo

Il Napoli vola a Verona per il 29esimo turno di Serie A: l’obiettivo è quello di restare in cima alla classifica. Luciano Spalletti nel pomeriggio ha suonato la carica, vuole tornare alla vittoria per tenersi strette le prime posizioni e provare a scrivere la storia del club.

Verona Miguel Veloso (Getty Images)

Verona, Tudor recupera Miguel Veloso

Il Verona di Igor Tudor si prepara a sfidare il Napoli per continuare a seguire il sogno Europa. Per il match di domani, i gialloblù potrebbero non ritrovare Antonin Barak, ancora in dubbio. Ma hanno recuperato Miguel Veloso, che torna tra i convocati dopo un mese di stop.

Domani andrà in panchina, visto che Tudor confermerà quasi certamente la coppia Tameze–Ilic. Ma è recuperato un fedelissimo, oltre che leader del gruppo.