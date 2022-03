Napoli Primavera, Frustalupi: “Avremmo meritato la vittoria, non siamo fortunati con gli arbitri. Complimenti a D’Agostino”

L’allenatore del Napoli Primavera, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del pareggio ottenuto per 2-2 contro l’Empoli. Ecco quanto detto ai microfoni di SpazioNapoli.

Periodo sfortunato nelle ultime partite, come si cambia un periodo del genere?

“Intanto nel mezzo c’è una bellissima vittoria con il Milan, io sono contento delle prestazioni ma bisogna essere più cattivi quando abbiamo occasioni clamorose come a Bergamo sullo 0-0 oppure oggi sul 2-1 quando avremmo potuto segnare il 3-1 e il 4-1. Direi anche che oggi avremmo meritato la partita, ma il calcio ci insegna che finché l’arbitro non fischia la fine può capitare di tutto. Purtroppo oggi parliamo di una vittoria mancata“.

Subito il Pescara, con quale spirito affrontate questa gara?

“Lo spirito che abbiamo avuto oggi ma anche con il Milan e l’Atalanta. Non dico che è stato ottimo, perché c’è sempre da migliorare, ma dico che siamo in un buon periodo. Mercoledì ci giochiamo la nostra partita, sperando di recuperare i punti persi oggi“.

Maggiore la soddisfazione per aver giocato un’altra ottima partita o il rammarico per non averla portata a casa?

“Devo dire il rammarico, purtroppo. Come dico sempre ai ragazzi, per crescere e restare in questa categoria bisogna fare i punti. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo avuto occasioni e fatto tanto possesso palla, ma abbiamo sbagliato troppo. Il rammarico è grande”.

Nicolò Frustalupi, allenatore Napoli Primavera

Nei dettagli come si fa a crescere?

“I punti sono quelli che mancano, nel calcio gli episodi sono fondamentali. Con un po’ di esperienza l’ultimo gol non l’avremmo preso, diciamo che con gli arbitri non siamo fortunati ma sono convinto che nelle ultime 11 partite qualcosa ci tornerà a favore. Bisogna essere più decisi su certe occasioni in modo da non restare fregati”.

Come si trasmette la cattiveria e la decisione a ragazzi così giovani?

“A loro vanno solo fatti i complimenti, sono giovani e ci sono anche tanti 2004 in campo. Bisogna fare l’ultimo step per diventare giocatori veri: ovvero avere quella cattiveria e quella determinazione di fare punti e fare gol quando ci sono le occasioni. Provo a trasmettere questo in ogni allenamento, anche se ultimamente non ci stiamo allenando moltissimo perché abbiamo tante partite di seguito. Però sono convinto che i ragazzi sappiano cosa fare, bisogna essere ottimisti, ci sono tante partite ancora”.

Come valuta la crescita di D’Agostino?

“D’Agostino è un giocatore fondamentale per noi, ci rinuncio malvolentieri. Giochiamo tante partite ravvicinate e quindi devo dosare le forze, perciò è stato sostituito così com’è capitato con Vergara, Ambrosino e Cioffi, che invece è entrato dopo perché ieri aveva qualche problemino fisico. I ragazzi di qualità devono essere brillanti e quindi penso vadano alternati così come sto facendo. Per quanto riguarda D’Agostino porto ad esempio al gruppo la sua abnegazione e credo meriti tutte le soddisfazioni che si sta prendendo”.

Dai nostri inviati all’Arena di Cercola: Pasquale Giacometti, Sara Madonna e Giuseppe Annarumma