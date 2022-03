Setti: “Orgoglioso di due calciatori! Contro il Napoli sarà una grande partita”

Manca sempre meno alla sfida di domenica pomeriggio tra Hellas Verona e Napoli e il clima comincia ovviamente a scaldarsi. Proprio nelle ultime ore, in vista del match contro gli azzurri ha parlato al giornale L’Arena il presidente gialloblu, Maurizio Setti, che ha affrontato diversi temi.

Setti: “Jorginho e Rrahmani il mio orgoglio. Domenica sarà una bella sfida”

Il presidente dell’Hellas Verona, quindi, ha rilasciato un’intervista a L’Arena per parlare non solo del match di domenica pomeriggio, ma anche di due calciatori che hanno indossato la maglia gialloblu prima, e quella azzurra poi:

“Quella contro il Napoli sarà una grande gara. La squadra è pronta per un ottimo finale, ma i conti si fanno alla fine. In Jorginho ho visto grandi potenzialità, anche se non avrei mai pensato che raggiungesse livelli così alti. Difficile paragonarlo ad altri giocatori passati da qui, anche se vedere Rrahmani titolare in una squadra che lotta per lo scudetto mi rende orgoglioso“.