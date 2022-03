Maradona Jr da brividi: “Hanno lasciato morire mio padre”

Si rincorrono sempre più nelle ultime ore le voci riguardanti la morte del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Qualche minuto fa ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il figlio dell’ex 10 azzurro, Diego Maradona jr.

Maradona, il figlio sicuro: “Hanno lasciato morire papà!”

Il figlio dell’ex campione azzurro è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per chiarire la situazione riguardante la scomparsa del padre:

“Io devo sapere cosa è successo a mio padre, perché lui deve avere giustizia e l’avrà. Quando firmò il contratto non era capace di intendere e di volere. Ci sono delle indagini in corso, sono state indagate sette persone, non solo i medici. Avevamo tante paure e purtroppo si stanno rivelando vere: temiamo che abbiano somministrato droghe e alcool a papà prima della morte. Lo hanno lasciato morire. Io e gli altri eredi andremo fino in fondo per fare giustizia sulla sua morte”.