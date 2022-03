VIDEO | FUTURO IN BILICO PER MERTENS: MA IL NAPOLI PUÒ FARNE A MENO?

l futuro di Dries Mertens a Napoli è ancora tutto da scrivere. Il suo contratto è ormai prossimo alla scadenza (30 giugno) e il club azzurro quasi esclude la volontà di far scattare l’opzione annuale unilaterale.

Più plausibile pensare che tra le parti si possa sviluppare una trattativa, per capire eventuali margini di manovra che, al momento, sembrerebbero essere minimi.

Siamo sicuri che il Napoli possa fare a meno di un giocatore che ha segnato 144 gol con la maglia azzurra e che ancora oggi resta il capocannoniere della squadra?

