VIDEO | NAPOLI-ELISYAN PARK, QUAL È IL PIANO DI ADL?

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un’ipotetica collaborazione tra il Napoli ed Elysian Park, una holding di intrattenimento che vede tra i suoi investitori anche l’ex stella NBA Magic Johnson. Per fare un po’ di chiarezza a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ed esperto di business dello sport:

“Elysian Park? Si tratta di una società importante che è specializzata nello sviluppo delle linee di business legate allo sport. Hanno una tendenza che favorisce lo sviluppo dello sport, con lo streaming e con i media, in particolare in America, che proverà a raddoppiare il fatturato dell’azienda”.

“Basti pensare che ieri Apple TV, che non era presente nello streaming dello sport, ha siglato un accordo per 50 partite di baseball.La lotta per i diritti tv crescerà notevolmente e si allargherà anche al calcio. Anche Amazon è sceso in campo, con la Champions e anche con i diritti del campionato francese”.

“Si tratta di elementi che ci fanno capire quello che è lo sviluppo del calcio, sempre più come elemento dello spettacolo, dello sport entertainment. Proprio per questo si stanno cercando aziende che sono vicine a questa tendenza con occhi ai social media, alla generazione Z”.

“Sono segnali che tra un po’ tutti coglieranno, quando non ci sarà più DAZN ma magari Amazon, Apple TV o anche Disney Tv. Questo è il motivo per cui De Laurentiis sta cercando di trovare delle partnership per intercettare queste situazioni, anche se non basta per vincere: poi serve lo stadio, servono le strutture. I club che faranno queste scelte, non per altro, hanno secondo me un gran futuro”.

