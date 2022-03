Hellas Verona-Napoli, arbitra Doveri: i precedenti sorridono agli azzurri

La 29esima giornata di Serie A è alle porte e le squadre si stanno preparando sempre più intensamente per affrontare il prossimo weekend di campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti giocherà la prossima partita in casa di un Verona in gran forma, al Bentegodi. Proprio negli ultimi minuti è stato designato l’arbitro del match.

Doveri arbitra Verona-Napoli: è ufficiale

Sarà Daniele Doveri di Roma ad arbitrare la prossima partita del Napoli, che affronterà il Verona in trasferta. Il quarto uomo sarà Forneau, mentre al VAR ci sarà la coppia Mariani-Baccini. Berti e Bercigli gli assistenti.

Gli ultimi cinque precedenti sorridono agli azzurri, che hanno 2 pareggi e 2 vittorie, con una sola sconfitta in casa dell’Atalanta, nel 2020.