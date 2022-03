VIDEO | Cosa succede ai tifosi del Napoli?

La gara allo Stadio Maradona è stata vinta dal Milan per due volte: in campo e sugli spalti.

I tifosi del Milan non si sono mai fermati, i tifosi del Napoli hanno cantato a tratti ma sono stati poco organizzati, poco omogenei, poco trascinanti.

L’evoluzione del tifoso del Napoli è in atto e le ragioni sono multiple: è arrivata l’ora che si smetta di nascondersi dietro alibi e che torni il dodicesimo uomo in campo, mai avuto negli ultimi quattro o cinque anni.

Lontani i tempi del gol di Diawara contro il Chievo spinto dall’amore di uno stadio in fiamme, ricco di sogni e adrenalina.

Non bastano prezzi quasi popolari per far tornare la passione: allora dov’è il vero problema?

Un’analisi di Antonio Manzo per SpazioNapoli