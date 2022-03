Frustalupi: “Vittoria importante, ringrazio i tifosi per questa bella sorpresa”

Vittoria schiacciante del Napoli Primavera sul Milan. Termina 3-0 allo Stadio Piccolo di Cercola con il Napoli che si aggiudica i tre punti e sale a quota 28 in campionato. Al termine della partita l’allenatore azzurro Frustalupi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SpazioNapoli.

Di seguito le sue parole:

“È una grandissima prestazione soprattutto per come abbiamo approcciato alla partita. Penso che sia stata la nostra migliore, anche per il valore degli avversari. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che finalmente hanno raccolto quello che si meritavano. Eravamo un po’ in crisi di risultati, ma le prestazioni, tranne contro la Juventus e il primo tempo contro la Sampdoria, ci sono sempre state. Potevamo fare più punti“.

“È importante fare punti anche per il morale, che è determinante. Abbiamo una partita mercoledì, subito dopo due giorni, poi un’altra sabato: il calendario è pesante. Oggi c’era bisogno di un’iniezione di fiducia e sono contento di tutti i miei giocatori, anche di quelli entrati nel secondo tempo. Devo fare solo complimenti“.

“È una questione mentale: quando fai prestazioni buone e non arrivano i punti dal punto di vista mentale è difficile. Giocando ogni 3 giorni dal punto di vista tecnico e tattico si può fare poco, quindi abbiamo lavorato più sulla testa. I ragazzi non devono pensare alla classifica, perché mancano ancora tante partite. Il campionato è lungo, dobbiamo preparare le partite una per volta e pensare a crescere“.

“Giocare davanti al pubblico non è semplice. Ci vuole personalità e i ragazzi l’hanno dimostrata. Sicuramente il pubblico ci ha dato una mano, bisogna ringraziare i tifosi per questa bella sorpresa. Magari se possono tornare ci fanno un piacere. Giocare davanti al pubblico può accrescere le competenze dei ragazzi, perchè se faranno i professionisti giocheranno davanti al pubblico e ci sarà più pressione”.

Napoli-Milan Primavera1, Frustalupi

“Marchisano ha accusato una contrattura, vediamo domani come starà. Anche Cioffi non era stato bene, per questo è partito dalla panchina. Ho pensare di farlo entrare anche se aveva fatto allenamento solo ieri. Quando ci sono le partite ogni tre giorni bisogna far ruotare i ragazzi“.