Maradona jr: “Il rapporto tra me e il Napoli è buono, ma hanno commesso un errore”

Ci stiamo avvicinando sempre più al grande match di domani sera al Maradona tra Napoli e Barcellona. Sarà un match all’insegna del ricordo del Pibe de Oro, in primis, e poi del divertimento. Proprio alla vigilia della partita ha parlato Diego Armando Maradona jr, figlio del grande Dièz azzurro, ai microfoni di Calciomercato.com.

Maradona Jr

Maradona jr: “La legge farà il proprio corso: papà poteva vivere di più!”

Diversi gli argomenti affrontati da Diego jr, a partire dalla morte del padre fino ad arrivare alla partita di domani sera tra Napoli e Barcellona, le due squadre in cui ha giocato il Pibe:

“La morte di mio padre? Ho un’idea molto ben strutturata nella mia testa. C’è un processo, quindi non posso dire quello che penso. Sono convinto che la legge in Argentina farà il proprio corso e chi ha sbagliato pagherà. Papà doveva e poteva vivere di più, questo è fuori discussione”.

“La partita di domani sera? Sì, sarà una partita particolare, è stato bello anche quando è venuto Messi al ‘Maradona’: il principe a casa del re. Ma papà non ha avuto una storia d’amore con il Barcellona bella come quella con il Napoli. Tanto è vero che è voluto andar via. Poi io sono affezionato a tutte le squadre in cui ha giocato tranne il Boca, sono del River (ride, ndr). Ma nella gara d’andata dopo cinque minuti ho dimenticato tutto: c’era solo il mio Napoli che lottava per andare avanti in Europa League. Sarò allo stadio domani, per me gli azzurri hanno possibilità di andare avanti”.

Caso maglia commemorativa per Maradona, il rapporto con la SSC Napoli

“Il rapporto con il club dopo la maglia commemorativa? Il mio rapporto con il club è buono. Sia con Edo De Laurentiis che con le altre persone che lavorano lì. Però credo abbiano sbagliato quando hanno fatto quella maglia dedicata a mio padre. Non perché non dovevano farla, sia chiaro. Ma io, da figlio, mi sarei aspettato un minimo di considerazione. Pensavo si sarebbero rivolti a noi per sviluppare il progetto. Mi hanno deluso ma non ho avanzato nessuna causa penale. Non farei mai qualcosa contro il mio Napoli”.