Napoli-Barcellona, Xavi recupera due titolari: cambia la formazione?

Giovedì 24 febbraio alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà il Barcellona nel match di Europa League. Memphis Depay e Clément Lenglet hanno già svolto parte del lavoro con il gruppo e ciò fa pensare che potrebbero essere in campo contro gli azzurri.

Barcellona, Xavi recupera due giocatori

Durante l’assenza di Memphis Depay la squadra si è rafforzata in attacco. Bisognerà vedere se l’olandese riuscirà a recuperare. Al momento il lavoro svolto potrebbe far pensare ad un rientro in rosa contro il Napoli. La sua presenza è in dubbio, dopo la grande prestazione di Aubameyang e Dembele contro il Valencia e l’importanza di Ferran Torres.

Lenglet, intanto, ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra il 3 febbraio. Il tempo stimato era di circa tre settimane e sembra che rispetterà le scadenze. Il difensore ha saltato le partite contro Atlético, Espanyol, Valencia e l’esordio europeo contro il Napoli in casa. Questo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca.

Se Xavi recupera Memphis e Lenglet, in infermeria rimarranno solo Sergi Roberto, Ansu Fati e Umtiti.