“Devo fargli i complimenti”, Osimhen sorprende Spalletti: il motivo

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post-partita del posticipo di campionato contro il Cagliari, appena terminato 1-1. Il tecnico ha evidenziato anche alcuni aspetti della situazione fisica della squadra e in particolare di Victor Osimhen.

Spalletti su Osimhen: “Vi svelo questo sulle sue condizioni”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha svelato un particolare interessante riguardo le condizioni del numero 9 azzurro, Victor Osimhen:

“Non dite più che siamo tutti, ogni volta che lo fa in due giorni perdiamo 4-5 calciatori. E’ stato bravo Osimhen a mettersi a disposizione all’ultimo secondo, era a rischio di non essere della partita. Da questo punto di vista devo riconoscere un buon atteggiamento“.