Nessuna paura e tanta voglia di vincere: Napoli, è arrivato il momento di diventare grande

Chi lo avrebbe mai detto che questo weekend di metà febbraio potesse regalare così tante sorprese. Chi lo avrebbe mai detto che il destino del campionato potesse essere stravolto da un momento all’altro in maniera così inaspettata. Chi lo avrebbe mai detto che il Napoli potesse avere un’occasione così ghiotta.

La sfida tra Cagliari e Napoli, infatti, ha inizio venerdì sera: il pareggio della Juve nel derby con il Torino dà l’occasione agli azzurri di allungare sul quarto posto. Eppure, era solo il preludio a un weekend di pura follia: Milan e Inter scivolano clamorosamente contro Salernitana e Sassuolo e l’Atalanta esce sconfitta dal Franchi contro la Fiorentina. Il Napoli ha l’occasione di recuperare punti su tutte le dirette avversarie e, soprattutto, ha la chance di agguantare il primo posto in classifica.

Esultanza Napoli

Milan 56, Inter 54, Napoli 53, Juventus 47, Atalanta 44. Queste sono le prime cinque posizioni in classifica: in un solo colpo, il Napoli ha la possibilità di raggiungere il Milan, superare l’Inter e allungare sul quinto posto. Certo, c’è da dire che Inter e Atalanta hanno ancora una gara da recuperare, ma un’eventuale vittoria di oggi può valere più di tre semplici punti.

I tifosi partenopei quasi non vogliono parlare di questa partita, la scaramanzia è troppa, bisogna fare tutti gli scongiuri del caso. Nel corso degli ultimi anni, ci sono state diverse occasioni in cui il Napoli ha sprecato l’occasione di prendere punti importanti nel momento giusto. Questa volta, però, tutti sperano che l’epilogo sarà diverso.

La gara di stasera non sarà sicuramente “l’ultimo test” o il tanto temuto “esame da superare”. Una mancata vittoria non cambierebbe le carte in tavola e non chiuderebbe la porta a nessun sogno. Così come un successo a Cagliari non consegnerebbe lo scudetto al Napoli. Dopo il match di oggi, ci saranno altre dodici finali da giocare.

Però, il Napoli ha la possibilità di dare un segnale importante: vincere stasera per poter urlare a gran voce “Noi ci siamo”. Nella giornata in cui tutte le migliori della classe hanno preso un’insufficienza, gli azzurri hanno la possibilità di uscire dalla trasferta di Cagliari con un ottimo voto in pagella. Non bisogna aver paura di vincere, non bisogna scendere in campo pensando alla posta in palio: stasera i ragazzi in maglia azzurra dovranno solo avere tanta voglia di vincere.

Il Napoli di Spalletti ha dato a tutti la sensazione di essere cresciuto sotto questo aspetto, il tecnico di Certaldo ha dato la giusta mentalità a questa squadra. Ma stasera ci sono troppi alibi che dovranno essere spazzati via. “Il Cagliari è in forma”, “Il Napoli ha giocato al Camp Nou ed è stanco”, “Non ci sono Anguissa, Lobotka, Insigne, Lozano e Politano”. No, tutte queste scuse bisogna lasciarle fuori dal campo. La testa dei giocatori deve essere concentrata su un solo obiettivo.

E, allora, basta pensare a chi ha perso e dove si può arrivare dopo un’eventuale vittoria: stasera servono undici leoni che devono conquistare la vittoria per poter tornare a casa e dire “Oggi sono diventato grande”.